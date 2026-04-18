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Polizei Bonn

POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Beuel vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes der Bonner Polizei sind in den nächsten Monaten in einigen Bezirken auch mit dem Polizei-Mobil unterwegs und vor Ort ansprechbar. Der nächste Termin für den Bezirk Beuel findet am Mittwoch, den 22.04.2026 in der Zeit von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr, am Beueler Rheinufer, Kennedybrücke, statt. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren Bezirke finden Sie auf der Web-Seite der Bonner Polizei unter folgendem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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