POL-PDNW: Das neue Lebensjahr schlecht begonnen...

... hat für ein 25-Jähriger aus Neustadt/W, welcher am 18.02.2026 um 01:30 Uhr mit seinem Opel in der Gimmeldinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrer, welcher am heutigen Tag in ein neues Lebensjahr startete, konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

