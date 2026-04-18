Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Witterschlick: 48-Jähriger bei Streit in Wohnung mit Messer verletzt

Alfter (ots)

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Samstag (18.04.2026) nach einer Auseinandersetzung unter Bekannten in einer Wohnung in Alfter-Witterschlick Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zur Tatzeit gegen 00:30 Uhr zwei Männer (39, 48) in der Wohnung einer 48-jährigen Frau an der Hauptstraße in Witterschlick in einen zunächst verbalen Streit geraten. In Folge des Streits soll der 39-Jährige dann ein Messer gezogen, den 48-Jährigen am Bein verletzt haben und im Anschluss aus der Wohnung geflüchtet sein.

Die 48-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die unmittelbar umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen einleitete, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Geschädigten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte in der Wohnung der 48-Jährigen sichergestellt werden.

Der Tatverdächtige konnte bislang nicht angetroffen werden. Nach ihm wird nun weiter gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell