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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes - 54-jähriger Mann bei Streitgeschehen lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Sonntagabend (19.04.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 20:30 Uhr in Bonn-Buschdorf ein Streitgeschehen zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 42-Jähriger soll dabei einen 54-Jährigen bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straße In den Dauen lebensgefährlich verletzt haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 42-Jährige zuvor von dem 54-Jährigen angegriffen worden sein. Bei der körperlichen Auseinandersetzung, deren genauer Ablauf noch unklar ist, sollen auch ein Messer und eine Eisenstange eingesetzt worden sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt. Die ersten eintreffenden Streifenwagenbesatzungen der Bonner Polizei konnten beide Männer am Tatort antreffen.

Der leicht verletzte 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Der schwer verletzte 54-Jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte schwebt er in Lebensgefahr. Auch er wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weiteren Ermittlungen.

Weitere Angaben zu dem Sachverhalt, die über diese Meldung hinaus gehen, können erst im Laufe des Montagvormittags (20.04.2026) gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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