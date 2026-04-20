Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Kriminalpolizei berät vor Ort - Polizei-Mobil in Bonn-Bad Godesberg

Bonn (ots)

Am kommenden Donnerstag, den 23. April 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort auf den Theaterplatz nach Bad Godesberg ein. Das Polizei-Mobil steht dort von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Kriminalität zum Nachteil von Senioren, Einbruchsschutz und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Beraterinnen und Berater des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen!

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