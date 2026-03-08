POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Neunkirchen-OT Wiebelskirchen
Neunkirchen - OT Wiebelskirchen (ots)
Am Samstag, dem 07.03.2026 kommt es gegen 10:50 Uhr in der Ottweilerstraße in Wiebelskirchen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befährt hierbei die Ottweilerstraße mit seinem weißen Kleinwagen, möglicherweise Fiat, mit Neunkircher Kreiskennzeichen aus Richtung Ottweiler kommend. Am Ende der Ottweilerstraße kollidiert er mit einem rechtsseitig geparkten Fahrzeug und flüchtet anschließend von der Unfallörtlichkeit.
Bei Hinweisen zum Unfallgeschehen oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030.
