POL-NK: Informationen zur Fußballbegegnung zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Magdeburg
Elversberg (ots)
Durch den aktuell und noch bis einschließlich Freitag, 06. März, andauernden Streik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind am anstehenden Spieltag der SV Elversberg in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg (06. März, Anpfiff: 18.30 Uhr) organisatorische Anpassungen erforderlich. Die Polizei Neunkirchen empfiehlt die folgenden Hinweise zu beachten: Das Stadion öffnet bereits zwei Stunden vor Spielbeginn um 16:30 Uhr. Zur Entzerrung des Berufs- und Anreiseverkehrs wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Der Shuttle-Service bleibt grundsätzlich bestehen. Anhänger der SV Elversberg werden gebeten vorzugsweise den P&R-Parkplatz Heinitz zu nutzen. Weitere Informationen können der Homepage der SV Elversberg entnommen werden.
