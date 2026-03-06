PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 14-jährigen aus Eppelborn/ Wiesbach

Eppelborn/Wiesbach (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten Jugendlichen aus Eppelborn/ Wiesbach (siehe Pressemitteilung vom 06.03.2026, 18:35 Uhr)kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

