POL-NK: Zeugenaufruf in einer Unfallsache mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht

Illingen (ots)

Am 27.02.2026 um 14:27 Uhr ereignete sich in 66557 Illingen Hauptstraße Höhe Zufahrt zur Burg Kerpen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier wurde ein Fußgänger von einem dunklen Mercedes - Benz beim Überschreiten auf dem dortigen Fußgängerüberweg von diesem erfasst und leicht verletzt. Der PKW entfernte sich dann unbekannt in Richtung Hüttigweiler bzw. Wemmetsweiler. Der Vorfall wurde von einer nicht bekannten Zeugin beobachtet. Insbesondere diese Zeugin wird gesucht.

