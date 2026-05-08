Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Aufbruch eines Aufliegers während der Ruhezeit

Weilerswist (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 6. Mai, 20 Uhr, und Donnerstag, 7. Mai, 5 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, die Hecktür eines Aufliegers einer Transportfirma in der Felix-Wankel-Straße in Weilerswist gewaltsam zu öffnen. Der Lkw befand sich während der vorgeschriebenen Ruhezeit auf einem Parkplatz, der Fahrer hielt sich im Fahrzeug auf. Nach bisherigen Erkenntnissen bohrten die Unbekannten mehrere Löcher in die Hecktür des Aufliegers, um sich Zugang zum Laderaum zu verschaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in den Auflieger einzudringen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

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