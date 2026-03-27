Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260327.2 Kiel: Zeugenaufruf nach schwerem Raub am Übungsplatz in Boksee

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Plön (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 1. Februar 2026 wurden am Übungsplatz in Boksee zwei Männer Opfer eines schweren Raubes. Die Geschädigten hatten sich mit den Tätern verabredet, um ein Fahrzeug zu erwerben. Vor Ort wurden sie von den vermeintlichen Verkäufern bedroht, misshandelt und gezwungen, den vereinbarten Kaufpreis herausgeben. Die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Tat ereignete sich am 01.02.2026 um 20.30 Uhr. Die Geschädigten wollten am Übungsplatz Boksee ein Fahrzeug kaufen und wurden dort von drei bislang unbekannten Tätern erwartet, die mit einem schwarzen Audi Q8 mit entwendeten Kennzeichen angereist waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter die Geschädigten unvermittelt angegriffen und dabei neben massiver körperlicher Gewalt auch Pfefferspray und eine Schusswaffe eingesetzt haben. Die Geschädigten seien zur Herausgabe des mitgeführten Bargeldes gezwungen worden. Einer der Täter soll zur Einschüchterung einen Schuss in Richtung des Bodens abgegeben haben.

Nachdem die Geschädigten das mitgeführte Kaufgeld an die Täter herausgegeben hatten, flüchteten diese mit dem schwarzen Audi Q 8 in Richtung Boksee.

Alle drei Täter waren männlich, dunkel gekleidet und deutschsprachig . Der erste Täter soll ca. 190-200 cm groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er habe rötliche Haare gehabt und einen Bart und eine unauffällige Brille getragen. Der zweite Täter wird folgendermaßen beschrieben: Dunkle Haare, Dreitagebart, ca. 175 cm groß, etwa 25-35 Jahre alt, Raucher. Der dritte Täter wird beschrieben als zirka 170 cm groß, dunkle Haare, kaum Bartwuchs, 16-25 Jahre alt. Das erstellte Phantombild des dritten Täters wird auf Beschluss des Amtsgerichts Kiel veröffentlicht.

Im Zuge dieser Öffentlichkeitsfahndung fragt die Polizei: Wer hat am Sonntagabend (01.02.2026) im Bereich des Übungsplatzes in Boksee verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Audi Q8 geben? Wer kann Angaben zur Identität der drei Täter machen?

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei in Kiel und Plön die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0431 / 160 -3333 entgegengenommen.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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