Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260326.4 Kiel: Unfallbeteiligte verstorben - Folgemeldung zu 260326.3

Kiel (ots)

Heute kam es auf der Bundesstraße 404 im Höhe der Abfahrt Kronsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine am Unfall beteiligte 56- jährige Frau ist an den Folgen des Unfalls verstorben.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

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