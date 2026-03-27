Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260327.1 Schönberg/Kiel - Festnahme nach Paketdiebstahl

Kiel/Schönberg (ots)

260327.1 Schönberg/Kiel - Festnahme nach Paketdiebstahl Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Dienstag (24.03.26) kam es im Briefzentrum Schönberg zu einem Diebstahl von mehreren Postsendungen. Polizeiliche Einsatzkräfte nahmen unmittelbar nach der Tat eine Personen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Ein Richter des Amtsgerichts Kiel verurteilte den Täter zu einer Bewährungsstrafe.

Am Dienstagabend gegen 19:05 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Briefzentrums Schönberg der Einsatzleitstelle, dass er ein Fahrzeug verfolge, in welchem sich diverse zuvor entwendete Postsendungen befinden sollten. Der Anrufer habe die Tat beobachtet und folge nun dem Tatverdächtigen.

Einsatzkräfte der Polizeistation Preetz stoppten in Kiel das beschriebene Fahrzeug, in dem sich neben dem 27-jährigen albanischen Fahrer auch eine Deutsche und deren Kind befanden. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Kofferraum befanden sich diverse Pakete, die mutmaßlich aus dem Briefzentrum entwendet worden waren.

Daraufhin wurde der Mann, der sich auch mit einem falschen Führerschein ausgewiesen hatte, vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung der Wohnung der Beifahrerin stellten die Polizeibeamten weitere Paketsendungen, bei denen es sich um Stehlgut handeln dürfte, sicher.

Die Staatsanwaltschaft Kiel stellte noch am 25.03.2026 einen Antrag auf Erlass eines Hauptverhandlungshaftbefehls und Durchführung eines beschleunigten Verfahrens bei dem Amtsgericht Kiel gegen den Tatverdächtigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und weiterer Delikte. Dieses verurteilte des Angeklagten noch am selben Tag zu einer zur mehrmonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die zuständige Polizeistation Preetz führt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die weiteren Ermittlungen gegen die Beifahrerin wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls fort.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

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