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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Auf Ellenborn" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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