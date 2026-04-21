POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld
Birkenfeld (ots)
Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Auf Ellenborn" in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter PKW wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
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