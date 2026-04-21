POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Birkenfeld

Trier (ots) - Am Samstag, den 19. April 2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der L48 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog aus einem Wirtschaftsweg nahe der Einmündung Bahnhofsstraße Schweich auf die L48 in Fahrtrichtung Föhren ein, ohne die Vorfahrt der bereits auf der Landstraße fahrenden Verkehrsteilnehmerin zu beachten. Um eine Kollision zu vermeiden, ...

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