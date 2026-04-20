Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erfolgreiches "Get Ready 2.0" - Einblick, Training und spannende Erfahrungen

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Trier (ots)

Bei bestem Wetter fand die Veranstaltung "Get Ready 2.0" der Polizeiinspektion Trier statt und bot den Teilnehmenden eine hervorragende Gelegenheit, wertvolle Einblicke in die Anforderungen und Aufgaben bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu gewinnen.

Im Mittelpunkt stand insbesondere die Vorbereitung auf den Sporttest. Die Teilnehmenden konnten diesen nicht nur unter realistischen Bedingungen trainieren, sondern erhielten auch hilfreiche Tipps und Hinweise, um ihre Leistungen gezielt zu verbessern.

Ergänzt wurde das Programm durch einen Hindernisparcours, der sowohl sportliche Fähigkeiten als auch Geschicklichkeit forderte. Eine weitere Station widmete sich der Aufklärung über die Gefährlichkeit von Messern und sensibilisierte die Teilnehmenden für Risiken.

Ein besonderes Highlight war der Besuch einer Diensthundeführerin, die spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit gab und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Polizeihunden anschaulich vorstellte.

Die Polizei Trier ist dankbar für die engagierte Teilnahme und das Interesse aller Bewerberinnen und Bewerber sowie für die Unterstützung aller Beteiligten, die zum Erfolg von "Get Ready 2.0" beigetragen haben.

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