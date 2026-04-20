Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei hautnah: Informationsabend stößt auf große Resonanz

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Idar-Oberstein (ots)

Auf großes Interesse stieß der Berufsinformationsabend der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Birkenfeld am 17. April 2026. Insgesamt 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die vielfältigen Aufgaben und Karrierewege bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren. Im Mittelpunkt des Abends standen neben den allgemeinen Informationen zum Polizeiberuf auch die Vorstellung der Diensthundestaffel sowie der Führungs- und Einsatzmittel und der Funkstreifenwagen der Polizei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten dabei spannende Einblicke in die tägliche Arbeit der Polizeihundeführer und konnten den speziell ausgebildeten Diensthund aus nächster Nähe erleben. Besonders anschaulich wurde es bei der Präsentation des Funkstreifenwagens. Hier wurden die technische Ausstattung, Einsatzmittel und Arbeitsabläufe erläutert. Viele Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten hierbei direkt vor Ort beantwortet werden.

Die Veranstaltung bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Anforderungen, Karrierewege und den abwechslungsreichen Berufsalltag bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu informieren. Die Einstellungsberatende beider Polizeiinspektionen zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden und freuten sich über das große Interesse.

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