Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Temmels (ots)

Am Freitag den 17.04.2026 ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Fleischerei in Temmels eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen PKW der Marke BMW auf dem Parkplatz der Fleischerei ab. Als er gegen 12.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck des BMW linksseitig fest. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacher um einen LKW handeln, dessen Fahrer sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

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