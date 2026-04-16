PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Steinwürfe im Bereich der B419 gemeldet - Polizei ermittelt

Wasserliesch (ots)

Am 16.04.2026, gegen 17:30 Uhr, ging bei der Polizeiwache Konz die Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin ein, dass mehrere junge Personen von einem größeren Erdhaufen aus, welcher unmittelbar neben der B419 in Höhe der Ortschaft Wasserliesch liegt, mehrere faustgroße Steine auf die Bundesstraße werfen würden. Die eingesetzten Kräfte konnten im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen mehrere junge Beteiligte feststellen.

Die Ermittlungen dauern an und werden zuständigkeitshalber vom Gemeinsamen Sachgebiet Jugend in Trier übernommen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Werfen von Gegenständen im Bereich von Straßen eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmende darstellt und strafrechtlich als Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden kann.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Töllner, POK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 15:02

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Fohren- Linden (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 14.04.2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 15.04.2026, 07:35 Uhr, kam es in der Straße Schulweg in Fohren-Linden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug vor dem Anwesen Schulweg 7. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:39

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

    B419 bei Palzem (ots) - Am 16.04.2026 gegen 06:45 Uhr kam es auf der B 419 auf der Strecke zwischen Wincheringen in Fahrtrichtung Palzem zu einer Verkehrsstraftat. Dabei soll ein silber-grauer Audi Combi mit französischem Kennzeichen mehrmals über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierdurch waren mehrere Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zu einer starken Reduzierung ihrer Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren