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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrolle der PI Morbach im Hunsrück innerhalb der EU-weiten "Speedweek".

Thalfang (ots)

Die Polizeiinspektion Morbach führte am Donnerstagnachmittag, dem 16.04.2026, erneut als Beteiligung an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Speed", eine stationäre Laserkontrolle innerhalb der Ortslage Thalfang durch.

Aufgrund der besonderen Gefährlichkeit, welche allgemein für die Schulkinder vom innerörtlichen Fahrzeugverkehr ausgeht, wurde im Rahmen der Kontrolle ein besonderes Augenmerk auf den Bereich vor der Erbeskopf Realschule gelegt. Insgesamt konnte ein mäßiges Verkehrsaufkommen festgestellt werden. Trotz dessen wurden in einem Zeitraum von ca. 1,5 Stunden insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße verzeichnet - wovon sieben mit einem Verwarnungsgeld und drei mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens geahndet wurden. Bei erlaubten 30km/h wurde der "Tagesschnellste" mit einem mehr als doppelt so hohen Tempo - satten 62km/h gemessen. An dieser Stelle wird nochmals an die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen zur Verhütung von Verkehrsunfällen appelliert. Insbesondere in der Nähe von Schulen und Kindergärten. Von unseren jüngsten Verkehrsteilnehmern - den Kindern - können die vom Straßenverkehr ausgehenden Gefahren noch nicht eingeschätzt werden. Weiter sind die Pkw mit zunehmender Geschwindigkeit immer schwerer für Kinder rechtzeitig wahrzunehmen, sodass die Fahrzeugführer*innen hier nochmals mehr in der besonderen Verantwortung zur Verhütung von Gefahrensituationen stehen.

Zuletzt möchte die Polizeiinspektion Morbach positiv anmerken, dass - bis auf einen Fall ausgenommen - die besondere Gefährlichkeit der Geschwindigkeitsüberschreitung, in Anbetracht der örtlichen - schulnahen - Verhältnisse, von den Fahrzeugführer*innen verantwortungsbewusst und einsichtig erkannt sowie das Fehlverhalten eingeräumt wurde.

Sidenote/Backgrounder:

ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union, welche das Ziel verfolgen die Verkehrssicherheit europaweit zu erhöhen und die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. In der aktuellen "Speed"-Kontrollwoche wird hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen gelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Meldung abgesetzt durch/Ansprechpartner: J. Platz, PHK'in

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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