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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

B419 bei Palzem (ots)

Am 16.04.2026 gegen 06:45 Uhr kam es auf der B 419 auf der Strecke zwischen Wincheringen in Fahrtrichtung Palzem zu einer Verkehrsstraftat. Dabei soll ein silber-grauer Audi Combi mit französischem Kennzeichen mehrmals über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierdurch waren mehrere Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zu einer starken Reduzierung ihrer Geschwindigkeit gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnte beim Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Zeugen, insbesondere durch das Fahrverhalten gefährdete, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581 91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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