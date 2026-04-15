Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Niederwörresbach (ots)

Am vergangenen Samstag kam es im Bereich der Sporthalle Niederwörresbach in der Zeit zwischen 14.15Uhr und 15.15Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen VW ID 3 auf der Beifahrerseite. Da die Unfallörtlichkeit aufgrund einer Sportveranstaltung zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, bittet die Polizei mögliche Zeugen darum sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.

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