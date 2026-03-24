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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Fahrradcodieraktion zum Start in die Fahrradsaison

POL-WES: Hünxe - Fahrradcodieraktion zum Start in die Fahrradsaison
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Hünxe (ots)

Der Bezirksdienst Hünxe für zwei Fahrradcodieraktionen durch:

1. Mittwoch, 08.04.2026, 14-17 Uhr

in Hünxe, Dorstener Str. 13, im Hof des Bezirksdienstposten der Polizei Hünxe

2. Sonntag, 26.04.2026, 14-17 Uhr

in Hünxe-Drevenack, Hünxer Str. 16, im Biergarten der Gaststätte "Alt Peddenberg"

Für die Fahrradcodierung ist es erforderlich, das Fahrrad, einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument, ggfs. den Fahrradpass und eine Information über Versicherung, mitzubringen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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