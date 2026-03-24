POL-WES: Hünxe - Fahrradcodieraktion zum Start in die Fahrradsaison

Moers (ots) - Am Freitag, den 20.03.2026 beabsichtigte ein 27- jähriger Mann aus Recklinghausen mit seinem Lkw aus einer Baustelle an der Heinrichstraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Um gefahrlos auf die Straße einfahren zu können, bat der 27-Jährige einen unbekannten Fahrer auf der Heinrichstraße darum, kurz zu warten, bis er mit dem Lkw auf die ...

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