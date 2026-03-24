POL-WES: Hünxe - Fahrradcodieraktion zum Start in die Fahrradsaison
Hünxe (ots)
Der Bezirksdienst Hünxe für zwei Fahrradcodieraktionen durch:
1. Mittwoch, 08.04.2026, 14-17 Uhr
in Hünxe, Dorstener Str. 13, im Hof des Bezirksdienstposten der Polizei Hünxe
2. Sonntag, 26.04.2026, 14-17 Uhr
in Hünxe-Drevenack, Hünxer Str. 16, im Biergarten der Gaststätte "Alt Peddenberg"
Für die Fahrradcodierung ist es erforderlich, das Fahrrad, einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument, ggfs. den Fahrradpass und eine Information über Versicherung, mitzubringen.
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