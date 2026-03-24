Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Lkw Fahrer

Moers (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026 beabsichtigte ein 27- jähriger Mann aus Recklinghausen mit seinem Lkw aus einer Baustelle an der Heinrichstraße in den fließenden Verkehr einzufahren.

Um gefahrlos auf die Straße einfahren zu können, bat der 27-Jährige einen unbekannten Fahrer auf der Heinrichstraße darum, kurz zu warten, bis er mit dem Lkw auf die Straße eingefahren ist.

Der unbekannte Fahrzeugführer soll aber wild gestikuliert haben. Der Lkw Fahrer begab sich daraufhin wieder zu seinem Lkw. Als er sich vor dem Pkw des Angesprochenen befand, soll dieser wieder angefahren sein und den 27- Jährigen touchiert haben.

Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht.

Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Durch einen Zeugen konnten Fragmente des Kennzeichen ermittelt werden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw, der Marke Ford mit dem Kennzeichenfragment "QR464" handeln. Die Städtekennung ist bislang nicht bekannt.

Der flüchtige Fahrzeugführer wird als männliche Person, circa 60-70 Jahre alt, circa 185 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und kräftige Statur, beschrieben.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw und dessen Fahrzeugführer geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260320-1310

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