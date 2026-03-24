Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Hinweise nach Steinewurf

Dinslaken (ots)

Ein Mann ist von mehreren Jugendlichen beleidigt und mit Kieselsteinen beworfen worden. Der 39-Jährige aus Voerde erstattete Anzeige zu diesem Vorfall auf der Polizeiwache Ost in Dinslaken.

Am Sonntag gegen 18:45 Uhr war der Mann als Fahrer eines Planwagens und mehreren Fahrgästen auf der Kreuzstraße unterwegs. Am Kreuzungsbereich Marktstraße sprangen fünf Jugendliche hinten auf den Planwagen auf. Der Mann stoppte das Fahrzeug daraufhin, worauf sich die Jugendlichen entfernten.

Der Mann fuhr weiter und bog anschließend an der Straße Am Rutenwall (Nähe Neutor Galerie) ab, um seine Gäste herauszulassen. Hier wurde er aus einer Gruppe von sieben bis zehn Jugendlichen mit Kieselsteinen beworfen und beleidigt. Der 39- Jährige wurde dabei leicht verletzt. Unter den Steine werfenden Jugendlichen sollen auch jene dabei gewesen sein, die zuvor auf den Planwagen aufgesprungen waren.

Einer der Täter wird als ca. 15 Jahre alt, etwas kräftiger, mit dunklem Hautton und weißem Trainingsanzug mit schwarzer Schrift, beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare. Die anderen Jugendlichen sollen ebenfalls um die 15 Jahre alt und mit E-Scootern unterwegs gewesen sein.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen oder zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260323-2000

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell