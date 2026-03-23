Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers und der Kreispolizeibehörde Wesel - Entwendung eines Fahrzeugs mit mehreren Verkehrsunfallfluchten

Moers (ots)

Einem 26- jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird vorgeworfen, am Freitag (20.03.) gegen 14:40 Uhr vor den Augen eines 45- jährigen Mannes aus Moers dessen Pkw entwendet zu haben, der vor einem Restaurant an der Oderstraße abgestellt war.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo, der als Lieferfahrzeug für Bestellungen aus dem Restaurant genutzt wird. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war der Pkw unverschlossen mit geöffneter Heckklappe und sollte beladen werden.

Der 26- Jährige soll die Gelegenheit genutzt und den VW Polo mit noch geöffneter Heckklappe entwendet haben, als sich der 45 - jährige Besitzer gerade im Restaurant befand.

Der 45- jährige Besitzer konnte seinen Pkw durch Hinterherfahren in Begleitung eines Bekannten in dessen Fahrzeug im weiteren Verlauf auf der Rathausallee sichten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Ein Verkehrszeichen wurde in Zuge dessen beschädigt. Das entwendete Fahrzeug überführ ein weiteres Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und setzte seine Flucht ohne Anzuhalten in Richtung Friedenstraße fort.

Hinzugezogene Polizeibeamte konnten das Fahrzeug auf der Kamper Straße sichten. Anhaltesignale wurden vom Fahrer missachtet. In der weiteren Folge erstreckten sich die Anhalteversuche über die Rheinberger Straße in Richtung Rheinberg. Hier kam es zu diversen Verkehrsverstößen, u. a. Missachtung von Rotlicht zeigenden Signalanlagen.

An der Kreuzung Rheinberger Straße/ Oderstaße kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw einer 37- Jährigen aus Duisburg. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Flucht zog sich von dort aus über die Hebbelstraße, wo es unter der dortigen Unterführung zu einer Kollision mit einem Streifenwagen kam.

Hier soll der 26- jährige Verdächtige bei der Flucht aus dem Fahrzeug zu Fuß in Richtung Hebbelstraße beobachtet worden sein.

Auf der Hebbelstraße konnten eingesetzte Polizeibeamte ihn vorläufig festnehmen. Ihm wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers einen Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde der stark beschädigte VW Polo zu Beweiszwecken sichergestellt.

Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26- Jährigen.

Für die Unfallaufnahmen wurde die Kreispolizeibehörde Wesel durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Essen unterstützt.

Die Ermittlungen dauern an.

CD/

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