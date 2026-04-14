POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz

Birkenfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht vom 13.04.2026 auf den 14.04.2026 einen parkenden PKW, Ford Transit, in der Achtstraße in Birkenfeld beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes hat UT einen Autoreifen zerstochen und einen Schaden von 300 Euro verursacht. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung an dem PKW machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

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