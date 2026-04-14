POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz
Birkenfeld (ots)
Am Freitag den 10.04.2026 wurde auf dem Aldi-Parkplatz zwischen 12:15 und 13:30 Uhr ein grauer Ford Fiesta an der hinteren linken Seite zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.
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