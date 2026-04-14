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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz

Birkenfeld (ots)

Am Freitag den 10.04.2026 wurde auf dem Aldi-Parkplatz zwischen 12:15 und 13:30 Uhr ein grauer Ford Fiesta an der hinteren linken Seite zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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