POL-PDTR: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz für das Jahr 2025
Ein Dokument
Saarburg/ Konz (ots)
Die Verkehrsunfallbilanz wird in der beigefügten Anlage dargestellt.
Kernaussagen im 5 Jahres Vergleich:
- Anzahl Verkehrsunfälle auf Tiefstwert
- Rückgang der verunglückten Personen in 2025
- Höchst- Wert bei sogenannten Seniorenunfällen
- Tiefst- Wert bei Unfällen "Junge Fahrer"
- Wildunfälle weiterhin auf hohem Niveau
Rückfragen bitte an:
Harald Lahr
Polizeiinspektion Saarburg
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54439 Saarburg
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