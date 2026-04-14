POL-PDTR: Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz für das Jahr 2025

Gollenberg (ots) - Zwischen Samstagmorgen, dem 11.04.2026, und Montagmittag, dem 13.04.2026, kam es am Gemeindehaus in Gollenberg, Hauptstraße 27, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter verklebten zwei Schließzylinder am Garagentor mutmaßlich mit Sekundenkleber und machten diese dadurch unbrauchbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter ...

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