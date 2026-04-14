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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Amtliches Kfz-Kennzeichenschild von Pkw entwendet

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 12.04.2026, 19:00 Uhr und Montag, 13.04.2026, 19:00 Uhr kam es in der Trierer Straße in Hermeskeil zu dem Diebstahl eines KFZ-Kennzeichenschildes. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das hintere KFZ-Kennzeichenschild des Pkw und entfernten sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Im Tatzeitraum befand sich der Pkw, an welchem das Kennzeichen angebracht war, ordnungsgemäß geparkt in der Trierer Straße zwischen der Einmündung Mühlenweg und Dechant-Greff-Straße.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/9151-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-9151-0
Verantwortlicher: M. Kopp, PK

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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