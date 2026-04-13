PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Gemeindehaus Gollenberg

Gollenberg (ots)

Zwischen Samstagmorgen, dem 11.04.2026, und Montagmittag, dem 13.04.2026, kam es am Gemeindehaus in Gollenberg, Hauptstraße 27, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter verklebten zwei Schließzylinder am Garagentor mutmaßlich mit Sekundenkleber und machten diese dadurch unbrauchbar.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 - 9910
PIBirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:28

    POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch Überholmanöver auf der B41

    Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht von Mittwoch, dem 2. April, auf Donnerstag, den 3. April, kam es gegen 01:45 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Höhe des Globus Handelshofs zu einem riskanten Verkehrsmanöver mit erheblichem Gefährdungspotenzial. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein silberfarbener Mercedes, vermutlich ein Coupé, sowie ein blauer BMW die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Beide Fahrzeuge ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 20:41

    POL-PDTR: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Trier (ots) - Am Dienstag, dem 07.04.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Hornbach in der Nikolaus-Theis-Straße in Trier, in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat. Beschädigt wurde ein dunkler Mercedes im Bereich des hinteren, beifahrerseitigen Kotflügels. Der beschädigte PKW, an dem ebenfalls ein Anhänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren