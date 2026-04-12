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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trier (ots)

Am Dienstag, dem 07.04.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Hornbach in der Nikolaus-Theis-Straße in Trier, in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat. Beschädigt wurde ein dunkler Mercedes im Bereich des hinteren, beifahrerseitigen Kotflügels. Der beschädigte PKW, an dem ebenfalls ein Anhänger angekoppelt war, stand zum Unfallzeitpunkt auf einem der Parkplatze in Nähe des Haupteingangs. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54290 Trier
0651-98344150

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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