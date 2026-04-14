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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Kell am See

Reinsfeld (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026 gegen 19:05 Uhr kam es in der Bartholomäusstraße in Kell am See zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem zwölfjährigen Fahrradfahrer. Im Rahmen der Kollision wurde der junge Fahrradfahrer leicht verletzt. Nach Erstversorgung wurde er umgehend zur weiteren Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes Hermeskeil, ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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