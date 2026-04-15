PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf L 47 - drei beteiligte Fahrzeuge - drei Personen leichtverletzt

Schweich (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, gegen 15:00 Uhr, bog ein aus Richtung Schweich kommender PKW auf der L 47, zwischen Schweich und Föhren, nach links in die Einfahrt zum "Schimmelhof" ab und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem aus Richtung Föhren entgegenkommenden PKW. Der abbiegende PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nur mit einer Person besetzt. Diese wurden leichtverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die L 47 war im Bereich der Unfallstelle während den Laufenden Rettungs- und Bergungsarbeiten ca. zwei Stunden vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schweich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schweich, Notarzt und Rettungsdienst des DRK Trier-Ehrang und Schweich sowie ein Hubschrauber der Air Rescue Luxemburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel. 06502 / 91570
pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/schweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 20:14

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Kell am See

    Reinsfeld (ots) - Am Dienstag, 14.04.2026 gegen 19:05 Uhr kam es in der Bartholomäusstraße in Kell am See zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem zwölfjährigen Fahrradfahrer. Im Rahmen der Kollision wurde der junge Fahrradfahrer leicht verletzt. Nach Erstversorgung wurde er umgehend zur weiteren ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 18:20

    POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz

    Birkenfeld (ots) - Am Freitag den 10.04.2026 wurde auf dem Aldi-Parkplatz zwischen 12:15 und 13:30 Uhr ein grauer Ford Fiesta an der hinteren linken Seite zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiinspektion Birkenfeld Wasserschiederstraße 33 55765 Birkenfeld Tel.: ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 17:32

    POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsgefährdung auf der B327 bei Malborn

    Malborn (ots) - Am Dienstag, den 14. April 2026, gegen 12:42 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 327 bei Malborn zu einem Vorfall der Verkehrsgefährdung, bei dem ein weißer Ford Ranger offenbar gezielt in den Gegenverkehr gelenkt wurde. Der Fahrzeugführer mit Limburger Zulassung (LM), fuhr aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Hermeskeil und brachte durch sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren