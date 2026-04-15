Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf L 47 - drei beteiligte Fahrzeuge - drei Personen leichtverletzt

Schweich (ots)

Am Mittwoch, dem 15.04.2026, gegen 15:00 Uhr, bog ein aus Richtung Schweich kommender PKW auf der L 47, zwischen Schweich und Föhren, nach links in die Einfahrt zum "Schimmelhof" ab und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache frontal mit einem aus Richtung Föhren entgegenkommenden PKW. Der abbiegende PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nur mit einer Person besetzt. Diese wurden leichtverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die L 47 war im Bereich der Unfallstelle während den Laufenden Rettungs- und Bergungsarbeiten ca. zwei Stunden vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schweich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schweich, Notarzt und Rettungsdienst des DRK Trier-Ehrang und Schweich sowie ein Hubschrauber der Air Rescue Luxemburg.

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