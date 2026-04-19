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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schnur über die Fahrbahn gespannt - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026, teilte ein Passant auf der Polizeiinspektion Trier mit, dass er gegen 11.50 Uhr eine Schnur feststellte, welche zwischen einem Baum und einer Hecke über die Fahrbahn und den Gehweg der Thyrsusstraße gespannt war. Er geriet in diese Schnur ohne sich hierdurch zu verletzen. Insbesondere für Radfahrer stellt eine solche Handlung eine hohe Gefährdung dar.

Es wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Telefon: 0651-98344150
email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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