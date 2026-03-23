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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Surwold (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Audi A1 die Hauptstraße aus Richtung Börgerwald kommend in Fahrtrichtung B401 und beabsichtigte, nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 44-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, bei der das Motorrad frontal mit dem rechten Heck des Pkw zusammenstieß.

Der Motorradfahrer erlitt schwere, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein weiterer Pkw, ein grauer VW Golf, wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die 29-jährige Fahrerin sowie ihr 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug blieb fahrbereit.

Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Länge von etwa 100 Metern und war mit Trümmerteilen sowie ausgelaufenen Betriebsstoffen bedeckt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Schleusenstraße umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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