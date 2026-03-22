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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrzeug entfernt

Klein Berßen (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Haselünner Straße (L 54) in Klein Berßen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Haselünne befuhr die Haselünner Straße aus Richtung Haselünne kommend in Fahrtrichtung Klein Berßen. Am Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den angrenzenden Gehweg und kollidierte mit einem Zaun.

Das am Unfall beteiligte Fahrzeug, ein Kleinkraftrad, wurde noch vor Eintreffen der Polizei durch bislang unbekannte Personen vom Unfallort entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug erhebliche Beschädigungen, insbesondere Kratzspuren sowie Schäden im Bereich der Beleuchtungseinrichtungen, aufweisen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Alkohol. Zudem wurde der 22-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ein dort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Demnach wurde anschließend eine Blutprobe entnommen um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Der genaue Verbleib des Fahrzeugs sowie die Umstände des Abtransports sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Entsprechende strafrechtliche Prüfungen wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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