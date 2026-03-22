Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Sachbeschädigung auf Spielplatz

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 03.03.2026, 08:00 Uhr, und Dienstag, dem 17.03.2026, 16:00 Uhr, kam es auf einem Spielplatz an der Marienstraße in Emsbüren zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Spielgerät, indem sie in die Kunststoffrutschfläche einer Kinderrutsche auf der rechten Seite ein Loch brannten. Aufgrund der Beschädigung ist die Rutsche nicht mehr nutzbar.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell