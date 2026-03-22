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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Tankstellengebäude

Lingen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 21:00 Uhr, und Samstag, dem 21.03.2026, 07:40 Uhr, kam es an der Josefstraße in Lingen zu einem versuchten Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Eingangstür eines Tankstellengebäudes gewaltsam zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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