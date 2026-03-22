Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnanhänger

Schüttorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 20:00 Uhr, und Samstag, dem 21.03.2026, 11:00 Uhr, kam es an der Bentheimer Straße in Schüttorf zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines auf einem Privatgrundstück abgestellten Wohnanhängers ein und gelangten so in das Innere.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell