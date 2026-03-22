Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Diebstahl aus Eierhütte

Haselünne (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 20:07 Uhr und 20:10 Uhr an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten eine sogenannte "Eierhütte" und rissen die im Innenraum angebrachte Videokamera ab. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu der fest montierten Geldkassette.

In der Geldkassette befand sich Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter entwendeten die Kassette sowie die Videokamera und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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