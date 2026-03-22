Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Emlichheim (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr an der Aatalstraße in Emlichheim zu einem versuchten Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen, wobei er die Hauseingangstür beschädigte. Als ihm dies nicht gelang, verließ er den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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