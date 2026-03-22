Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch in Neubau

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 18.03.2026, 17:00 Uhr, und Samstag, dem 21.03.2026, 12:45 Uhr, kam es im Fasanenweg in Haselünne zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in einen Neubau einzudringen. Am Türrahmen wurden entsprechende Hebelmarken festgestellt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht, sodass es beim Versuch blieb.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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