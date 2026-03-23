Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Küchenbrand durch überhitztes Öl - mehrere Personen leicht verletzt

Werlte (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 18:55 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in Werlte zu einem Küchenbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine mit Öl gefüllte Pfanne auf dem Herd in Brand, nachdem sie über einen längeren Zeitraum bei zu hoher Hitze erhitzt worden war. Eine Bewohnerin bemerkte das Feuer und konnte den Brand eigenständig mithilfe von Wolldecken löschen.

Durch die entstandene Rauchentwicklung erlitten insgesamt acht Personen leichte Rauchgasintoxikationen. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 33 und 31 Jahren sowie sechs Kinder im Alter von 13, 12, 10, 8 (weiblich) und 7, 10 (männlich). Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Werlte war mit mehreren Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Löscharbeiten waren nicht erforderlich, es wurden lediglich Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Nach derzeitigem Stand besteht keine weitere Gefahr durch die Brandstelle.

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