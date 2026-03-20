Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Rüttelplatte gestohlen + Opel gestreift + Schwarzer Audi nach Unfallflucht gesucht +

Giessen (ots)

Bad Endbach: Rüttelplatte gestohlen

Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Mittwoch (18.03.2026), 16:00 Uhr und Donnerstag (19.03.2026), 07:00 Uhr in Wommelshausen eine Rüttelplatte. Diese befand sich auf einer Baustelle in der Wommelshäuser Straße. Die Maschine hat einen Wert von über 4.000 EUR. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Polizei in Biedenkopf zu wenden (Tel.: 06461 92950).

Biedenkopf: Opel gestreift

Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen Opel Astra, der in der Hospitalstraße in Biedenkopf in Höhe der Hausnummer 19 am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte. Der Unfall ereignete sich am Montag (16.03.2026) zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Biedenkopf telefonisch unter 06461 92950 entgegen.

Dautphetal: Schwarzer Audi nach Unfallflucht gesucht

Ein 31-jähriger Mann aus Angelburg befuhr am Dienstagmorgen (17.03.2026) gegen 06:15 Uhr mit seinem grauen Audi A6 die Schelde-Lahn-Straße in Hommertshausen. In einer Linkskurve geriet ein entgegenkommender schwarzer Audi auf die Fahrspur des 31-Jährigen, sodass es zum Kontakt zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge kam. Beide Außenspiegel rissen ab. Der schwarze Audi setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizeistation Biedenkopf sucht Unfallzeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Insassen machen können oder Personen, die Hinweise auf einen schwarzen Audi mit fehlendem linkem Außenspiegel geben können (Tel.: 06461 92950).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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