Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nagelpistole bei Streit eingesetzt - 30-Jähriger wurde festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (19. Februar), kam es gegen 12 Uhr in der Kolumbusstraße in Euskirchen-Großbüllesheim auf dem Gelände eines Unternehmens zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 30-jähriger Mann aus Bonn und ein 65-jähriger Mann aus Euskirchen gerieten in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll der 30-Jährige dem 65-Jährigen eine Nagelpistole auf die Brust gedrückt und einmal abgedrückt haben. Dabei löste sich ein Schuss aus dem Gerät. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gebracht. Der 30-Jährige entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Am gestrigen Donnerstag (7. Mai) erschien der 30-Jährige auf einer Polizeiwache in Köln, da er seinen Reisepass verloren hatte. Aufgrund der bestehenden Fahndung wurde der Mann festgenommen. Der 30-Jährige wird heute einem Amtsgericht vorgeführt. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://euskirchen.polizei.nrw/presse/nagelpistole-bei-streit-eingesetzt-30-jaehriger-schwer-verletzt

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