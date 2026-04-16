Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Peugeot und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weissach im Tal: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstag gegen 7:45 Uhr in der Schwabstraße einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

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