Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Jugendhütte aufgebrochen - Unfallfluchten - Farbschmiererei - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwoch hielt eine 30-jährige Renault-Fahrerin, gegen 15:45 Uhr, ihr Fahrzeug auf der B29, kurz vor der Einmündung zur B290 an. Eine nachfolgende 33-jährige VW-Fahrerin sowie ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer erkannten dies zu spät. In der Folge fuhr die VW-Fahrerin auf den Renault auf sowie im weiteren Verlauf der Mercedes-Fahrer auf den VW. Durch den Unfall wurde die 33-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 71-jähriger Dacia-Fahrer bog am Mittwoch gegen 17:35 Uhr von der Straße Am Proviantamt in die Walkstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines dort von der Ulmer Straße in Richtung Burgstallstraße fahrenden VW einer 60-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Gartenmauer beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 8:15 Uhr und 14:20 Uhr, in der Fahrbachstraße eine Gartenmauer. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Kirchheim am Ries/Benzenzimmern: Jugendhütte aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Montag, 0 Uhr und Mittwoch, 19 Uhr, eine Jugendhütte in der Sonnenhalde auf. Anschließend entwendeten sie aus zwei Geldkassetten etwa 80 Euro und einen Wechselautomat mit etwa 20 Euro Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Rainau: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Am Mittwoch geriet ein 52-jähriger Ford-Fahrer gegen 16:30 Uhr auf der L1029 in Richtung Dalkingen-Weiler auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen touchierte er den entgegenkommenden VW eines ebenfalls 52-Jährigen. Durch die Kollision und herabfallende Fahrzeugteile wurde zusätzlich ein Ford eines 25-Jährigen beschädigt, welcher hinter dem Ford des 52-Jährigen fuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Vermutlich durch Fußtritte wurde der linke Außenspiegel eines PKW beschädigt, der in der Glaserhauer Straße geparkt war. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Montagabend, 30.03. und Dienstagmorgen, 31.03.2026. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Mittels eines goldfarbenen, wasserfesten Stifts wurde in der Robert-von-Ostertag-Straße eine Telefonzelle sowie eine Sitzbank beschriftet werden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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