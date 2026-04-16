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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall - Brennender Traktor

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrradfahrer den Sudetenweg und beabsichtigte einen 59-jährigen Fahrradfahrer zu überholen. Dabei touchierte der unbekannte Fahrer den 59-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Gerabronn: Brennender Traktor

Ein Traktor geriet am Mittwoch gegen 20:00 Uhr auf der L1033 zwischen Gerabronn und Rückershagen aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Die Feuerwehr Gerabronn war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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