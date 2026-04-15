Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Mögglingen: Versuchter Diebstahl

Unbekannte versuchten zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 08:30 Uhr, den gesicherten Opferstock der Schönstattkapelle aufzubrechen. Dies misslang, jedoch entstand ein geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Abtsgmünd: Scheiben von Bushaltestellen beschädigt

Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr wurden insgesamt drei Scheiben an zwei Bushaltestellen im Wohngebiet Hirtenklinge in der Hohenstadter Straße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 9666-0 zu melden.

Aalen: Unfall

Eine 48-jährige Audi-Lenkerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr die Silcherstraße in Richtung Aalen. An der dortigen Bushaltestelle hielt ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Die Audi-Fahrerin fuhr an dem Bus vorbei und übersah dabei einen Jungen, der vor dem Bus die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das 11-jährige Kind leicht verletzt wurde.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag und Dienstagmorgen eine Dachrinne auf einem Supermarktparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

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