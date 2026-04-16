Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwochabend beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Heinrich-Küderli-Straße einen geparkten Dacia und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Polizisten angegriffen

Ein 24-jähriger Mann sollte am Mittwoch aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Klinik eingeliefert werden. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, griff der Mann die Polizisten an, weshalb ihm unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt wurden. Zwei Polizisten wurden durch den 24-Jährigen leicht verletzt. Der Mann wurde schließlich in die Klinik eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Welzheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr kam eine 70-jährige Golf-Lenkerin infolge von Unachtsamkeit auf der L1150 in Welzheim nach links in den Gegenverkehr und prallte hierbei mit dem Fahrzeugheck einer entgegenkommenden 43-jährigen Fiesta-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker über einen zum Unfallzeitpunkt freien Parkplatz vor einem Gebäude in der Georg-von-der-Vring-Straße in Schorndorf. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pfosten der Parkplatzbegrenzung. Der Unfallversucher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Häfnersweg einen dort geparkten Mazda. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Mazda wurde im vorderen linken Fahrzeugbereich beschädigt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

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