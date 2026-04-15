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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Diverse Schmuckstücke aufgefunden - Besitzer gesucht

Aalen (ots)

In Waiblingen wurden zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 diverse Schmuckstücke aufgefunden. Diese Schmuckstücke stammen vermutlich aus Straftaten und konnten bislang noch keinen Besitzern zugeordnet werden.

Am 24.10.2025 wurden in Neustadt in der Heckenrosenstraße im Bereich eines Gebüschs Schmuckstücke aufgefunden. Bilder dieser Schmuckstücke finden Sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waiblingen-neustadt-fund-von-schmuckstuecken/.

Am 04.12.2025 wurden diverse Schmuckstücke schwimmend in der Rems im Bereich der Schwaneninsel aufgefunden. Diese Schmuckstücke sind unter folgendem Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/waiblingen-fund-von-schmuckstuecken/.

Am 06.02.2026 wurden bei einem Biotop im Bühlweg in Neustadt weitere Schmuckstücke aufgefunden. Diese finden Sie unter dem folgenden Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wn-neustadt-fund-von-schmuckstuecken/

Entsprechende Hinweise zu den aufgefundenen Schmuckstücken nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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